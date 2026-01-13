Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

13.01.2026 10:21
Kamyonette gizlenen 3 Afgan göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Kars'ta kamyonetteki saman balyaları arasında gizlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan analiz çalışmalarında, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen saman yüklü bir kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.

Polis ekiplerince kamyonette yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş ve ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakalandı, sürücü H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

12:14
11:41
11:32
11:16
11:00
10:35
