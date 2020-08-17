Kars'ta iki araç çarpıştı - Son Dakika

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi'nden gelen otomobil ile Şehit Yusuf Bey Caddesi'nden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi ve Şehit Yusuf Bey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:30

Kaynak: İHA

Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı

Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var