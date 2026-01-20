Kars'ta Kar Kazası: 15 Kişi Kurtarıldı

Kars'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Çakmak-Boğazköy grup köy yolunda 15 kişi araçlarıyla mahsur kaldı.
Kara saplanan 5 araç ilerleyemeyince, İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
