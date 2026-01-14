Kars'ta Kar Yolunu Kapatı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.