Kars'ta Kar Yolunu Kapatı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.
