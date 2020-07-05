Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu - Son Dakika

Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu

Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan sel günlük yaşamı felç etti.

Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan sel günlük yaşamı felç etti.
Kentte etkili olan sağanak, Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde sele neden oldu. Dolunun ardından yağan şiddetli yağmur köylüyere zor anlar yaşattı. Köylüler önlem almaya çalışırken bir anda bastıran sel önüne ne kattıysa götürdü. Tarım aletleri, ot ve samanlar sele kapıldı, evleri ve ahırları su bastı, biçilmeye hatır çayırlar selle birlikte büyük zarar gördü. Selin ardından Devlet Su İşleri ve jandarma köye giderek inceleme yaptı.

Akyaka, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu - Son Dakika

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