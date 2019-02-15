Kars'ta "Kış-2019 Tatbikatı"
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kars'ta düzenlenen "Kış-2019 Tatbikatı" ile derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
, Kars
'ta düzenlenen "Kış-2019 Tatbikatı" ile derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denedi. Milli Savunma Bakanlığı
, 4-22 Şubat tarihleri arasında 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde 14. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı tarafından Kars Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda "Kış-2019 Tatbikatı" icra edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın maksadının birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak olduğu kaydedildi. Tatbikata Genelkurmay Başkanlığı
ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katıldığı kaydedilerek, tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden de 251 personelin iştirak ettiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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