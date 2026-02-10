Kars'ta Kış Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayatın zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde, sağlık ekipleri, halk sağlığının korunması için dağları ve tepeleri aşarak vatandaşlara evlerinde hizmet götürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yollarının yer yer ulaşıma kapandığı kentte, evde sağlık hizmeti ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ekipler, Arpaçay başta olmak üzere kırsal mahalle ve köylerde yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2-3 metreyi bulduğu alanlara ambulansla ulaşan ekipler, araçların ilerleyemediği noktalarda ise yollarına yaya olarak devam ediyor.

Halk sağlığının korunması için dağları ve tepeleri aşarak vatandaşlara evlerinde hizmet götüren sağlık çalışanları, hastaların muayene, pansuman, tahlil ve ilaç işlemlerini kendi ikametlerinde gerçekleştirerek tedavilerin aksamamasını sağlıyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri de sağlık personeline eşlik ederek ulaşım konusunda destek veriyor.

Her şartta görev başındalar

Arpaçay Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nde görevli Dr. Ayşegül Erva Eyol, AA muhabirine, kar kış demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Her şartta görev başında olduklarını ifade eden Eyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaların genel muayenelerini yapıyor, gerekli tahlilleri alıyor, yara pansumanlarını gerçekleştiriyor, sonda işlemlerini uyguluyor, ilaçların reçetelendirilmesi ve raporlandırılmasını sağlıyor, gerekli durumlarda da ilgili branşlarla konsültasyon yapıyoruz. Vatandaşlar bizleri kendi evlerinde kabul ediyor, hem onlara umut oluyoruz hem de bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Hemşire Uğur Kanat ise çetin kış koşullarına rağmen vatandaşların evlerine giderek sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Hastalardan dua almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kanat, "Onlar bizim büyüklerimiz, annemiz, babamız, onlar da bizleri torunları olarak görüyorlar. Bir aile gibi, böyle olunca mutlu oluyoruz. Zorlu şartlarda görev yapıyoruz, tipi olunca daha da zor oluyor. Sağlık Bakanlığı personeli olarak kar kış demeden en zorlu şartlarda vatandaşlarımıza sağlık hizmetini götürüyoruz." diye konuştu.

Hastalar, ayaklarına gelen sağlık hizmetinden memnun

Evinde sağlık hizmeti alan 88 yaşındaki Peruza Aras da hizmetten çok menun kaldığını belirterek, "Allah razı olsun, gelip muayene ediyorlar, tansiyonumuzu ölçüyorlar ve ilaçlarımızı yazıyorlar, Allah darda koymasın." dedi.

Vatandaşlardan 67 yaşındaki Ednan Karakaya ise hastaneye gitmeden sağlık hizmetinin eve kadar geldiğini vurgulayarak, "Önceden böyle bir hizmet yoktu, Allah razı olsun şimdi hemen geliyorlar." ifadesini kullandı.

Arpaçay Özel İdare Şefi Ali Çobanoğlu da sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için sürekli ekiplere eşlik ettiklerini ve onlara yol açtıklarını aktardı.