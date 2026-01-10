Kars'ta Otobüs-Kamyon Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
Kars'ta Otobüs-Kamyon Kazası: 9 Yaralı

10.01.2026 08:40
Sarıkamış'ta yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarparak kaza yaptı; 9 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Bu esnada Hatay'dan Ardahan'a giden Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı"

Kamyon şoförü Aras, AA muhabirine, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını düşürdüğünü söyledi.

Aracın kaydığını belirten Aras, "Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu." dedi.

Otobüste seyahat eden Garip Handay da aracın yavaş ilerlediğini ve sürücünün hatasının olmadığını savundu.

Handay, kaza anında uykuda olduğunu ifade ederek, "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı. Ambulanslar gelip onları götürdü." diye konuştu.

Kaynak: AA

09:29
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut mahallesindeki güvenlik operasyonlarını tamamladı
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut mahallesindeki güvenlik operasyonlarını tamamladı
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
