Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor - Son Dakika

Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor

KARS Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor. Metrelerce yükseklikte kar olan ve yoğun kışın yaşandığı kentte araçlar kar altında kaldı.

Kars'ta kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte özellikle köylerde yaşayan vatandaşların da zorlu sınavı başladı. Evlerinin önünde bulunan metrelerce yükseklikteki karı küreyen vatandaşlar, daha sonra ahırlarda bulunan hayvanlarının yiyecekleri kar altında taşımaya başlıyor. Bir kedinin kara batarak yürümesi ise kameralara yansıdı.

"30 yıldır böyle kar yağmamıştı"

Kars'ta metrelerce kar olduğunu, Mart ayında 30 yıldır bukar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, "Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında" dedi.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Vatandaşlar, bir taraftan karla mücadele ederken, diğer taraftan da günlük yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor. Sabah erken saatlerde evlerinin önünün karını temizleyen vatandaşlar, daha sonra ahırda bulunan hayvanları ot taşıyorlar, vatandaşların zorlu kış mesaisi devam ediyor.