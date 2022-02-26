Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu - Son Dakika
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Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

26.02.2022 15:26
Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

Kars'ta tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Kars'ta tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Kentte köy yolları üzerinde bulunan uyarı tabelaları delik deşik eden magandalar, bugünlerde de demiryollarına ait tabelaları hedef tahtası halinde getirdi.

Dikme Köyü mevkiinde bulunan ve Doğu Ekspresi trenlerinin geçtiği demiryolu köprüsün etrafındaki tabelaları silahlarla delik deşik etti. Kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar gören tabelalara neden ateş edildiğini anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerin tabelaları ateş edenlere yaptırım uygulamasını istediler.

Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken, bir yandan da yolları kullananların hayatını tehlikeye atıyor. - KARS

Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu
Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

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Doğu Ekspresi, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu - Son Dakika


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