Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 1.4 Milyon TL Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 1.4 Milyon TL Ele Geçirildi

Kars\'ta Tefecilik Operasyonu: 1.4 Milyon TL Ele Geçirildi
06.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, milyonlarca lira nakit bulundu.

Kars'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, yatağın altından poşetler dolusu para çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kars il merkezi ile Digor ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 15 ekip ve 55 polis katıldı.

Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tefecilik başta olmak üzere tüm suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 1.4 Milyon TL Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:54:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 1.4 Milyon TL Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.