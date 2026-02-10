Kars'ta Tipi 30 Kişiyi Mahsur Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Tipi 30 Kişiyi Mahsur Bıraktı

10.02.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili tipi nedeniyle 30 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle Çengilli köyü grup yolunda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ağrı'da ise okullar, 1 gün tatil edildi.

Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Öte yandan kar yağışı sebebiyle Ağrı'da bugün okullar tatil edildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verileri dikkate alındığında; 10 Şubat 2026 Salı günü ilimiz genelinde kar yağışı beklenmesi dolayısıyla, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, ilimiz genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için 10 Şubat 2026 Salı günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir."

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Tipi 30 Kişiyi Mahsur Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Tipi 30 Kişiyi Mahsur Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.