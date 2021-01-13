Kars'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Değirmenköprü köyünde Halit Acar'a ait ev henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını söndürmeye çalışan ev sahipleri komşulardan yardım istedi.
Olay yerine gelen köy sakinleri yangına müdahale ederek evin bitişiğindeki ahırdan hayvanları çıkarttı.
Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafını sardı. Alevlerin büyümesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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