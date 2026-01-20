Kars\'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ekipler bu kez hasta kadın için karlı yolları aştı.

Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel idare ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipiden yolu kapalı bulunan Koyunyurdu köyüne ulaşmak için özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Özel idare ekiplerinin arkasına takılan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra köye ulaştı.

Kar ve tipinin etkili olduğu köyde ilk tedavisi evinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS