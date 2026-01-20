Kars'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kars'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı

Kars\'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı
20.01.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selim'de hasta kadın için karla kaplı yollara rağmen sağlık ekipleri zamanında müdahalede bulundu.

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ekipler bu kez hasta kadın için karlı yolları aştı.

Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel idare ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipiden yolu kapalı bulunan Koyunyurdu köyüne ulaşmak için özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Özel idare ekiplerinin arkasına takılan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra köye ulaştı.

Kar ve tipinin etkili olduğu köyde ilk tedavisi evinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3-sayfa, Selim, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kars'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:55
Süper Lig devinde ayrılık Uçağa bindi gidiyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Yoğun Kar, Hasta Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.