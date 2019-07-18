Son Dakika Haberleri: Kars'taki bıçaklı kavga
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Kars'taki bıçaklı kavga

1 saat önce

Kars'ta, amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Kars'ta, amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Soylu köyünde, Doğan Ayrıbaş'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenerek gözaltına alınan C.A, Y.A ve C.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Soylu köyünde, dün amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada, Doğan Ayrıbaş hayatını kaybetmiş, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:47 Kaynak: AA
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