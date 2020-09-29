Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı - Son Dakika

İlçeye bağlı Şaban köyünde dün iki aile arasında çıkan ve Ramazan Kurukafa'nın yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından jandarma ve emniyet birimleri çalışma yaptı.

Kars 'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok