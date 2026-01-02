Kars ve Ağrı'da Köy Yolları Açılıyor

Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 153'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 61 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da önceki gün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 289 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.