Karsan'ın Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric, İTÜ iş birliğiyle geliştirilecek - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giden Karsan, Otonom Atak Electric'in üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması yönünde anlaştı.

???????Karsan açıklamasına göre, Şirket, Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric için Romanya'nın ardından yeni bir projeye imza atıyor.

Geçen yıl geliştirme çalışmaları sırasında ilk siparişini Romanya'dan alan Otonom Atak Electric, üretime geçilmesinin hemen ardından Türkiye'de ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) talep gördü.

Karsan'ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde Karsan Ar-Ge ekibi ve Adastec'in "flowride.ai" yazılımını kullanarak birlikte yaptığı çalışmalarla geliştirdiği Otonom Atak Electric, üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki proje geliştirme çalışmalarında kullanılacak.

Bu sayede, sanayi ve teknoloji firmaları ile akademinin, bilimsel derinliği ve ticari potansiyeli yüksek teknolojik ürünler ve hizmetler geliştirmelerine de zemin sağlanmış olacak.

"Elektrikli araçlarımız Avrupa'nın 30'dan fazla kentinde kısa sürede milyon kilometre yol kat etti"

Otonom Atak Electric ile Türkiye'de gerçekleştirilecek olan söz konusu proje için Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Adastec CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Açıklamada törendeki konulmasına yer verilen Baş, "Karsan olarak üstlendiğimiz öncü rolle geleceğin toplu taşıma araçları için düğmeye basmıştık. Otonom araçlar için bir ara istasyon olarak gördüğümüz elektrikli araçlarımız Avrupa'nın 30'dan fazla kentinde kısa sürede milyon kilometre yol kat etti. Burada edindiğimiz deneyimden beslenerek, Adastec ile birlikte Otonom Atak Electric'i geliştirdik ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Romanyalı teknoloji şirketinden aldığımız siparişin ardından, ülkemizin ilk otonom projesinde ise Türkiye'nin en saygın eğitim ve bilim kurumlarından biri olan İTÜ ile iş birliğine gidiyoruz. Bu kapsamda Otonom Atak Electric'i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek şekilde üretmeyi ve İTÜ'ye teslim etmeyi hedefliyoruz. Otonom Atak Electric'in İTÜ'nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olması hem bizler hem ülkemiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.

"İTÜ olarak bu teknolojiye dair çeşitli çalışmalarımız bulunuyordu"

Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "Günümüzde dijitalleşmenin en önemli ayaklarından biri de, gün geçtikçe önemi artan ve birçok endüstriyle entegre uygulama alanı bulan yapay zeka teknolojisidir. Bunu, şimdi otonom araç uygulamalarında yoğun bir biçimde kullanmak ve insan hatasından kaynaklanan sorunları en aza indirgemek mümkün hale geliyor. İTÜ olarak, halihazırda bu teknolojiye dair çeşitli çalışmalarımız bulunuyordu. Ancak şimdi, araç üreticisi Karsan ve otonom araç teknolojisi iş ortağı Adastec ile gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesi sayesinde, hem tümüyle yerli ve milli bir teknolojiyi gerçekleştirecek, hem de buradan edindiğimiz yeni deneyimlerle daha başka sektörlere bilgi ve deneyim sağlama şansını elde edebileceğiz. Umuyorum ki üzerinde çalıştığımız proje, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncü mühendislik bakış açısıyla gelişecek ve bir başarı hikayesine dönüşecektir." açıklamasında bulundu.

Dr. Ali Ufuk Peker de çalışmanın katma değerine değinerek, "Otomotiv sektörü, üretiminden satışına, finansal hizmetlerinden hizmet ve iş modellerine kadar, dünya üzerindeki her ülkenin en büyük sanayi ve hizmet sektörlerinden biridir. Ar-Ge çalışmalarından alınan verilerin paylaşımı ile akademik yayınlar, otonom araçlar ile ilgili sanayiden ve teknoloji firmalarından gelecek ürün ve iş gücü talepleri daha donanımlı ve katma değerli bilgiler olarak kullanılabilecek. İTÜ öncülüğünde böyle bir projeye imza atmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otonom Atak Electric, özellikleriyle çağın ötesinde

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom Atak Electric'te aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom Atak Electric'in özellikleri arasında yer alıyor.

Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom Atak Electric, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.