Karşıyaka Atakent'te "özel eğitim alanı" tepkisi - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Sitesi sakinleri, daha önce spor tesisleri bulunan alanın "özel eğitim alanı" olarak değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Site sakinleri, yaptıkları yazılı açıklamada, Atakent Mahallesi'nde spor tesislerinin bulunduğu yerin yaklaşık 7 yıl önce bir özel eğitim kurumu tarafından satın alındığı hatırlatıldı.

Bölgenin önemli bir parçası olan spor alanının imar değişikliği ile "özel eğitim alanı"na dönüştürülmesinin planlandığı kaydedilirken, değişiklik talebine bölge sakinlerinin itiraz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Daha önceki belediye yönetimlerince yapılmayan imar değişikliğinin şimdi de yapılmamasını Belediye Başkanı ve meclis üyelerinden bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.