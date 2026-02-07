Karşıyaka, Çanakkale ile Zirveye Oynayacak

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka yarın normal sezonun son iç saha maçında Play-Off hedefleyen Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşmanın biletleri 150 TL'den satışa çıktı. Grupta 17 maçta 13 galibiyet alan 2'nci sıradaki yeşil-kırmızılı takım, 15 müsabakada 11 galibiyet elde eden 5'inci basamaktaki rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Önümüzdeki hafta Denizli Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka, bir sonraki haftayı İzmirspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçirecek. Daha sonra Yeşilyurt deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, bir hafta sonra Edremit Belediyesi Altınoluk'un lige katılmaması nedeniyle yine dinlenecek. Kaf-Kaf, normal sezonun son 2 maçında üst üste deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Havran Belediyespor'la rakip olacak.