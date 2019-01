Karşıyaka'da 6 Bin Kişiye Ücretsiz Kurs

Latin dansları, pilates, takı tasarım, diksiyon ve resim gibi farklı branşlardaki kurslara katılan vatandaşlar, hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buluyor.

12 MERKEZDE 131 KURS

Karşıyaka Belediyesi, bu sezon 12 ayrı merkezde toplam 131 hobi ve meslek edindirme kursu açtı. Ahmet Piriştina, İsmail Cem ve Bülent Ecevit kültür merkezleri, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alaybey, Bostanlı, İmbatlı, İnönü, Mustafa Kemal, Nergiz, Cumhuriyet ve Yalı mahalle merkezlerinde düzenlenen kurslara yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Büyük ilgi gören kurslar arasında; aerobik-pilates, halk oyunları, yaratıcı drama, muhasebe, pastacı çıraklığı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, işaret dili, diksiyon, Latin dansları, sirtaki, resim, ebru, dikiş, takı tasarım ve yoga gibi çeşitli branşlar yer aldı. Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar Mayıs 2019'a kadar devam edecek. Ardından sezon sonu sergi, gösteri ve etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İNSAN ODAKLI HİZMET

Toplumun her kesimi için fırsat eşitliği yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Her yıl olduğu gibi bu sezon da dopdolu bir programla kurslarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden düzenlediğimiz kurslar sayesinde binlerce Karşıyakalı sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı buluyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, yurttaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.