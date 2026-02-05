Karşıyaka\'da İki Oyuncu Dönüyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfer döneminin son günlerinde eski futbolcularına olan borçları yüzünden yeniden transfer yasağı alarak sarsılan Play-Off hattındaki Karşıyaka'ya bahis soruşturması kapsamındaki 3 aylık cezalarını çeken takımın aslarından Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın bu hafta sahalara dönecek olması moral oldu. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında profesyonel liglerdeki 1024 oyuncu arasında 10 Kasım'da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip 90 gün ceza alan orta saha oyuncuları Erhan ve Mücahit, cezalarını cumartesi günü tamamlayacak. TFF, takımlarda 90 gün ceza alan oyuncuların bu hafta görev alabilmesi için alt liglerde maçları pazar ve pazartesi gününe aldı.

Daha önce bahis soruşturmasında 45'er gün ceza alan ilk 11'in önemli isimleri Yasin, Tunay, Harun ve Hıdır'ın ikinci yarının ilk haftasında takıma döndüğü Karşıyaka'da Erhan ve Mücahit de pazar günü Eskişehir Anadolu deplasmanında forma giyebilecek. Bu sezon 10 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Erhan ve 6 maçta 3 asist yapan Mücahit ceza alana kadar ilk 11'de forma giyiyordu. İkilinin dönüşüyle Adem, Murat, Tolga, Berat gibi isimlerin de yer aldığı orta sahada forma rekabeti iyice artacak. Yeşil-kırmızılılarda bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Erol dışında tüm as oyuncular cezalarını tamamlamış olacak.

MURAT AKYÜZ YASAĞI 14 YIL SONRA GELDİ

Ara transfer döneminde daha önce geçen ay eski futbolcularından Cenk Ahmet Alkılıç'a ödeme yaparak transfer yasağını kaldıran Karşıyaka'ya borçları nedeniyle yeniden yasak gelirken, 2011-2012 sezonunda takımda forma giyen Murat Akyüz'ün alacak dosyası 14 yıl sonra kesinleşti. Karşıyaka'dan 14 yıl önce ayrılan, futbolu 2018-2019 sezonunda amatörde bırakan Murat Akyüz'ün alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu yeşil-kırmızılılara transfer yasağı verdi.

İLYAS'IN 3 AYLIK CEZASI DA BİTTİ

Karşıyaka'da 2023-2025 arasında 2 sezon forma giyen Sefa, geçen sezon oynayan İshak, Hasan ve Hakan Canbazoğlu'nun alacakları da Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşirken, İzmir temsilcisinin profesyonel transfer yapabilmek için 3.5 milyon TL'ye yaklaşan bu rakamı ödemesi gerekecek. Karşıyaka yönetimi, ara transfer dönemi yarın sona ereceği ve bu rakamı 1 günde bulabilmesi çok zor olduğu için transferde Mazıdağı Fosfatspor'dan anlaşmaya vardığı stoper İlyas Ural'a amatör lisans çıkarmaya çalışacak. İlyas'ın da bahis soruşturmasında kasım ayında 3 ay ceza aldığı öğrenildi. Kasım ayından beri forma giyemeyen futbolcu Karşıyaka'da sahalara dönecek.