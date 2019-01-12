Karşıyaka'da Yıldızlar Korkuttu
40 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka'da ilk 11'in 3 banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor
'u ağırlayacak Karşıyaka
'da ilk 11'in 3 banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu. Çeşme
kampında yapılan son antrenmanda stoper Metin, ön libero Mustafa Aşan
ve santrfor Hakan Kuş sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan Hakan ve adalesinde ödem olan Mustafa'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kasık fıtığı olan Metin'in durumu takip edilecek. Dinlendirilecek 3 futbolcunun Van maçında sahada olmaları bekleniyor. Karşıyaka, ikinci yarı maratonu öncesi son provayı yarın saat 13.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde Bucaspor
'la oynayacağı hazırlık maçında yapacak. Metin, Mustafa ve Hakan'ın karşılaşmada riske edilmeyeceği öğrenildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
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