Karşıyaka fren yaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı müthiş serinin ardından üst üste Turgutluspor ve Belediye Derincespor'a yenilen Karşıyaka, 6 hafta sonra Play-Off hattından çıktı. Taraftarı önündeki 2-1'lik Turgutlu yenilgisinden sonra Hakan Kuş ve Cenk'in golleriyle 2 kez öne geçtiği Derince deplasmanında 4-2'lik mağlubiyete engel olamayan Kaf-Kaf, aylar sonra ilk kez art arda 2 maçı puansız tamamladı. Karşıyaka, sezon başında Kozanspor ve Erbaaspor'a peş peşe yenilmişti.

Grupta 24 puanda kalıp lider Kocaaelispor'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, ilk yarının son maçında Ofspor'u devre arasına Play-Off hattında girmek için ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip gibi 24 puanı bulunan Ofspor, Kaf-Kaf'ın 1 gol averajı önünde Play-Off barajına yükseldi. İzmir temsilcisinde sarı kart cezası nedeniyle Derincespor deplasmanında forma giyemeyen takımın en golcü ismi Doğukan, Of randevusunda yeniden kadroya dönecek.

KALECİ ELEŞTİRİSİ

Karşıyaka taraftarları 4-2'lik Derince Belediyespor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada en çok kalede Mehmet tercihini eleştirdi. Kaf-Kaf'ta son 6 maçtır eldivenleri geçen sezondan beri aralıksız oynayan Erdoğan'dan devralıp 3'üncü Lig'de ilk kez forma giyen Mehmet, özellikle Turgutluspor ve Derince karşısında kalesinde gördüğü 6 golle tepki aldı. Derince önünde ilk yarıda kendi yaptırdığı penaltıda gole izin vermeyen genç file bekçisi, forma giydiği 6 maçta kalesinde 7 gol gördü. Geçen sezon 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Erdoğan bu sezon ilk 9 maçta forma giyip 7 gol yedi.

İLK KEZ 4 GOL YEDİ

Karşıyaka, son 2 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol birden gördü. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak 2'nci Lig'den düştüğü 2017-18 sezonunda Fethiyespor'a 4-0 mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi, geçen sezon ve bu sezon bir daha 4 gollü mağlubiyet yaşamadı.