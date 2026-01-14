Karşıyaka, 'Hikayene Sahip Çık' Kampanyasına Başladı - Son Dakika
Karşıyaka, 'Hikayene Sahip Çık' Kampanyasına Başladı

14.01.2026 14:44
Karşıyaka Spor Kulübü, 50 milyon TL hedefiyle yeni bir kampanya başlattı. Destek çağrıldı.

Karşıyaka Spor Kulübü, kulübü maddi anlamda içinde bulunduğu zor günlerden kurtarmak ve yeniden ayağa kaldırmak amacıyla "Hikayene Sahip Çık" kampanyasını başlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak'ta başlatılan kampanyada hedef, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar 50 milyon TL toplamak olarak belirlendi.

Kuruluşu Milli Mücadele yıllarının öncesine dayanan, kurucuları ülkenin bağımsızlık mücadelesinde aktif rol üstlenen ve 114 yıllık tarihiyle İzmir'in en eski aktif spor kulübü unvanını taşıyan Karşıyaka Spor Kulübü, kurumsallaşma sürecini yeni yönetimle hızlandırırken, mali yapısını güçlendirmek için camiaya çağrıda bulundu.

"Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız"

Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, anlamlı bir günde yola çıktıklarını belirtti. Cicibaş, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve semtimizin en değerli sakini olarak kabul ettiğimiz Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümünde, 114 yıllık kulübümüz için böyle bir kampanyanın duyurusunu yapıyor olmak çok farklı duyguları beraberinde getiriyor. Kulübümüzün içinde bulunduğu bu zorlu dönemi geride bırakmak ve geleceğe umutla ilerlemek adına, birlik ve dayanışma içinde ortak bir sorumluluk üstleniyor, sahip olduğumuz bu eşsiz hikayenin hak ettiği yere ulaşması için kampanyamıza 'Hikayene Sahip Çık' çağrısıyla başlıyoruz" dedi.

"Şeffaflıktan taviz vermeyeceğiz"

Yeni yönetimin kişilerin değil kurumun ön planda olduğu bir yönetim anlayışını benimsediğini vurgulayan Başkan Cicibaş, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren kurumsallaşma adına satın alma, hukuk ve pazarlama departmanlarının yeniden yapılandırıldığını, iç denetim sistemlerinin yanı sıra bağımsız denetim firmalarıyla çalışılmaya başlandığını ifade etti.

Cicibaş, "Karşıyaka Spor Kulübü sıradan bir spor kulübü değil. Tarihsel bir sorumluluğumuz var ve biz yönetim olarak bunun tam manasıyla farkındayız. Şeffaflık ve birlik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Sadece Karşıyaka'nın menfaatleri için gece gündüz çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu desteği şimdi daha da geniş bir tabana yayma vakti. Biliyorum ki bu camianın en büyük dayanağı ve diğer kulüplerden en büyük farkı bu kulübe kendini adamış Karşıyakalılar. Ben de tribünlerden gelen bir kulüp başkanı olarak bunu çok iyi biliyorum. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun tüm Karşıyakalılar için birlik olma, kenetlenme ve her türlü zorluğun üstesinden hep birlikte gelme zamanı" şeklinde konuştu.

SMS ve Havale ile destek imkanı

Kampanyaya katılmak isteyenler için ödeme yöntemleri de açıklandı. Tüm operatörlerden "VARIM" yazarak 1912'ye gönderilecek SMS ile kampanyaya 100 TL destek sağlanabilecek. Ayrıca kurumsal ve bireysel EFT/Havale işlemleri için kulübün IBAN hesabı kullanılabileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Karşıyaka, Finans, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
