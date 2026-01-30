Karşıyaka, Lider Fenerbahçe ile Kapışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka, Lider Fenerbahçe ile Kapışıyor

Karşıyaka, Lider Fenerbahçe ile Kapışıyor
30.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Başkan Cicibaş'a ceza verildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'e 83-81 mağlup olan düşme hattındaki Karşıyaka yarın evinde lider Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Karşıyakalı taraftarlar müsabaka öncesi biletleri tüketti. Ligde 17 maçta 4 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 15 galibiyeti bulunan rakibini zorlu randevuda dize getirmeyi hedefliyor. Evindeki son 2 maçı kazanan yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda deplasmanda 87-73 yenildiği Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmek istiyor.

BAŞKAN CİCİBAŞ'A PARA CEZASI

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, Merkezefendi Belediyesi Basket maçı sonrası kulüp sanal medya hesabından yayınlanan açıklamaları nedeniyle para cezası aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/4. maddeleri gereğince 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Lider Fenerbahçe ile Kapışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:23:43. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Lider Fenerbahçe ile Kapışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.