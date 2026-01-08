Karşıyaka'nın Transfer Yasağı Açıldı - Son Dakika
Karşıyaka'nın Transfer Yasağı Açıldı

08.01.2026 12:42
Karşıyaka, Cenk Ahmet'in alacağını ödeyerek transfer yasağını kaldırdı ve yeni oyuncular aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'la ilgili Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe yönetimiyle de masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamayınca genç yıldız adayını bu sezon kadroda tutma kararı alan Karşıyaka'ya transfer yasağı geldi. Yeşil-kırmızılılar, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında forma giyen kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın faizleriyle birlikte 950 bin TL'ye ulaşan alacağı nedeniyle Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı aldı. Karşıyaka, yeni transferlerine Cenk Ahmet'in parasını ödeyip yasağı açtıktan sonra lisans çıkarabilecek. Kaf-Kaf'ta bu sezona kadar 2 yıl forma giyen 38 yaşındaki Cenk Ahmet halen 2'nci Lig'de Gebzespor'da görev yapıyor.

YAKUP ARDA RESMİ İMZAYI ATTI

Karşıyaka'nın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağlayarak geçen haftadan beri takımla antrenmana çıkardığı 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç imzayı attı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek ilk yarıyı Sırbistan'da Novi Pazar takımında kiralık geçiren Yakup Arda'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç futbolcunun imza törenine Sportif Direktör Mehmet Ceyhun katıldı. Ara transferde daha önce amatör lig ekiplerinden Akkonakspor'dan sol bek Cumali Turhan'ı alıp, Ferdi, Selahattin, Bayram ve Mehmet Güneş'le vedalaşan Karşıyaka, transfer yasağını açıp takviyeleri sürdürecek.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
