Karşıyaka savunmada sınıfı geçti
26.10.2020 13:48
Misli.com 3'üncü Lig 3'ün Grup'ta 5 maçta topladığı 13 puanla zirvede yer alan Karşıyaka, hücumda olduğu gibi savunma performansıyla da iyi not aldı.
Misli.com 3'üncü Lig 3'ün Grup'ta 5 maçta topladığı 13 puanla zirvede yer alan Karşıyaka, hücumda olduğu gibi savunma performansıyla da iyi not aldı. Yeşil-kırmızılılar, hiçbir karşılaşmada 1'den fazla gol yemezken, rakip fileleri 8 kez sarsıp, kalesinde 4 gol gördü. Teknik direktör Soner Tolungüç, kaleci Erdoğan'ın yanı sıra sağ bek İlyas, stoperler Cenk ve Metin'e tüm maçlarda 90'ar dakika şans verdi. Karşıyaka'nın savunmasında tek değişim sol bek mevkisinde oldu. Defansın solunda ilk 3 maçta Onur görev alırken, bu futbolcunun sakatlığı sonrası son 2 randevuda Burak ilk 11'de şans buldu.
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