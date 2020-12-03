Karşıyaka takipte - Son Dakika

Karşıyaka takipte

03.12.2020 13:14
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MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor galibiyetinin ardından Batman Petrolspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, zirveyle puan farkını eritme fırsatını tepse de gurbetten puanla dönüp rakiplerini takibini sürdürdü.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor galibiyetinin ardından Batman Petrolspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, zirveyle puan farkını eritme fırsatını tepse de gurbetten puanla dönüp rakiplerini takibini sürdürdü. Grupta 11 maçta 22 puan toplayan Kaf-Kaf, haftaya konuk edeceği maç fazlasıyla liderliği devralan İçel İdmanyurdu'nun 3 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Batman'da kazanmak için riskler aldıklarını ancak son vuruşları gole çeviremediklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Beraberliğe üzülüyoruz" dedi.

Girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini belirten Tolungüç, "Zorlu bir grupta oynuyoruz. Son vuruşları panik yapmadan gole çevirmemiz lazım. Oyun içinde sakatlıklardan yaptığımız değişiklikler de kurgumuzu etkiledi. Batman maçını unutup yolumuza devam edeceğiz. Haftaya lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağımız karşılaşma daha da önem kazandı" diye konuştu. Karşıyaka'da Batman önünde bu sezon ilk 11'in değişilmezi olan Burak diz yan bağlarından sakatlandı. Kaptan Mustafa Aşan da kasık sakatlığı yaşadı. İki futbolcunun MR'ı çekilecek.

5 MAÇTIR TEKLİYOR

Karşıyaka sezon başında üst üste 4 galibiyetlik seriyle liderliğe kadar yükseldiği 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta tek galibiyetle yetindi. Bu periyotta yalnız Arhavispor'u yenerek Çatalcaspor, Çarşambaspor ve Batman Petrolspor'la berabere kalan Kaf-Kaf evinde Somaspor'a yenildi. Gol yallarında da suskun kalan İzmir temsilcisi bu 5 karşılaşmada yalnız 2 kez ağları sarsabildi.


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- Kaynak: DHA

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