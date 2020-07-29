Kartal Belediyesinden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Kartal Belediyesi tarafından, Kurban Bayramı dolaysıyla Arefe Günü ile bayramın 1'inci ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Kartal Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla her yıl dini bayramlarda düzenlediği mezarlıklara ücretsiz seferleri bu Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla tahsis edeceği otobüslerle Kartallı vatandaşları, sevdiklerinin mezarına ücretsiz bir şekilde ulaştıracak.

Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi sahil binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Arefe Günü ile Bayramın 1'inci ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün sürecek olan mezarlık ziyaretlerinin yanı sıra; Kartal, Soğanlık ve Yakacık mezarlıklarında vatandaşlara lokum ve kolonya ikramı yapılacak. Kartal Meydanı'ndan hareket edecek olan servislerin saatleri ise şöyle;

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı Mezarlıkları

Kalkış saatleri: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Dönüş saatleri: 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45

Osmangazi Mezarlığı

Kalkış saatleri: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Dönüş saatleri: 11.00, 13.00, 15.00, 17.30 - İSTANBUL