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KARTAL'DA ANNE VE KIZI EVLERİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

KARTAL'DA ANNE VE KIZI EVLERİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

24.08.2021 23:13
KARTAL'DA ANNE VE KIZI EVLERİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU, System.String[]

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu.

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi, polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi

Görüntü dökümü -Olayın yaşandığı bina-olay yerindeki polis ekipleri-bina önünde bekleyenler -Mahalle sakinleri ile röp-Muhabir anons(Gamze Şimşek)-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması -Ahmet Özcan'ın aracının aranması-Genel ve detay


Ahmet Özcan, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA ANNE VE KIZI EVLERİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika


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