Kartal'da Çatı Yangını

08.01.2026 00:28
Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

