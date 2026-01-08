Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Çatı Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?