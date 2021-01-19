Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı- - Son Dakika

Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı-

19.01.2021 18:24

- Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı - Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasında çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalandı.

- Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı

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İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasında çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte hem çocuk istismarının önüne geçilecek hem de her çocuğun kendi mahallesinde gidebileceği kreş sistemi ile bilim, sanat ve kültürel faaliyetlerin ışığında daha güzel yarınlar için mücadele edilecek.

Kartal Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile iş birliği yaparak çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalandı. Protokole Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan katıldı.

İmzalanacak olan protokol kapsamında Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında Kartal'da çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecek.

"Amacımız bilinci arttırmak"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün saadet öğretmen ile Kartal Belediye 7 yıl önce başlatmış olduğu ekip arkadaşları ile birlikte Türkiye'de çocuk istismarını önlemek için dernekleştirdiği mücadelesini bugün Kartal Belediyesi ile birleştiriyoruz. Amacımız bilinci arttırmak Kartal'da yarım milyon insan yaşıyor. Binlerce çocuğumuz var bu alanda hem kendimizi, hem ekibimizi, ekip arkadaşlarımızı, personelimizi hem de Kartallı komşularımıza bu bilinci arttıracak ortak işler ortak eğitimler yapacağız. Çocuklarla ilgili projelerimiz çok fazla 16 tane kreşimiz var. Türkiye'de en çok kreşe sahip belediye biziz bu konuda kendimizi geliştirdiğimize inanıyoruz ama hala öğreneceğimiz şeylerin olduğuna inanıyoruz hem eğitim alabilmek hem de duyarlılığı arttıra bilmek adına çalışacağız" dedi.

Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı-
Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı-
Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı-
Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı-

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da çocuk istismarına karşı birlikte mücadele için protokol imzalandı- - Son Dakika


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