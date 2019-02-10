Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina

Kartal'da Çöken Bina

27 dakika önce

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binada yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kartal'da Çöken Bina, System.String[]
İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binada yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kartal'daki Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Volkan Balta'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Balta'nın cenazesi, ilçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Balta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından Balta'nın ailesine taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi

Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]