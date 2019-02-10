Kartal'da Çöken Bina

İstanbul
'un Kartal
ilçesinde çöken binada yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, Trabzon
'un Şalpazarı
ilçesinde toprağa verildi.
Kartal'daki Yeşilyurt
apartmanının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Volkan Balta'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.
Balta'nın cenazesi, ilçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, Balta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Beşikdüzü
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından Balta'nın ailesine taziyelerini iletti.