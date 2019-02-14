Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyede

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyede

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Kartal'da Çöken Bina Soruşturmasında Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyede, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin savcıya ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa
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