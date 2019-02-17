Kartal'da Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı
58 dakika önce
Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Kartal
'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, oldukça dar olan yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: DHA
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