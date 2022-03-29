Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı

29.03.2022 22:28

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı. Saldırganlar ağır yaralı şahsın arkadaşını da darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonrası anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan B.A. arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. O esnada B.A'nın arkadaşını da darbeden şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçtı.

Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca isabet ettiği öğrenildi. Olayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan B.A. ile arkadaşı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı sonrası kaçışmalar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayı gören Ahmet Cemile, "Beyaz bir araç yaklaştı, 8 ile 10 el arasında ateş açtı. Yaralı, esnaf bir adamdı. Adamlar silahları alarak kaçtılar. 2 kişi yaralanmış. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

(Aykut Zor - Burak Uğur - Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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