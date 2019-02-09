Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yıkılan Binada Ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Kartal'da Yıkılan Binada Ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

1 saat önce

Kartal'da yıkılan binada ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazesi Adli Tıp'tan alındıİSTANBUL - Kartal'da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Kartal'da Yıkılan Binada Ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı, System.String[]
Kartal'da yıkılan binada ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Kartal'da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na getiriliyor. Enkaz'dan cenazeleri çıkarılan vatandaşlar yapılan burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim ediliyor. Yıkılan binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazeleri aile yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin ikindi namazının ardından Kartal Cevizli'de kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

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