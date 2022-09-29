KARTAL KALP HASTANESİ KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ

KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları 29 Eylül Kalp Sağlığı Günü'nün önemini vurgulamak için futbol turnuvası düzenledi.

KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları 29 Eylül Kalp Sağlığı Günü nedeniyle hareketli yaşam ve kalp sağlığına dikkat etmek amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Hastane çalışanlarından oluşan 11 takımın ter dökeceği turnuva Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Kaan Kırali'nin başlama vuruşuyla başladı. Sporculara maç öncesi sağlık yaşam için elma dağıtıldı. Turnuvanın öneminden bahseden Başhekim Prof. Dr. M. Kaan Kırali, Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz turnuvanın bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu sene biraz geç başladık. Geç başlamamızın nedeni Dünya Kalp Günü'ne vurgu yapmak istedik. Türkiye'nin en büyük kalp hastanesi olarak bu günde başlangıcını yaparak hem ülkemize hem de çalışanlarımıza tekrardan hatırlatmak istedik. Kalp ağrısı ve kalp çarpıntısından insanlar çok korkuyorlar. Bundan dolayı bir farkındalık oluşturmak istedik. Futbol sağlık açısından koruyucu bir aktivasyon. Böyle amatör olarak yapılan aktivitelerde günlük sağlıklı yaşam için sporsal aktivitemizi yerine getiriyoruz. Ne kadar çok spor ve kondisyon yaparsak Taşiaritmetiler Hastalığı'nı da önlemiş oluruz. İnsanlar hayatlarına sporu sokarak durağan hayattan kurtulmaları gerekiyor dedi.