Kartal Sahil Yolu'nda beş aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu - Son Dakika

Kartal Sahilinde beş aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 TJ 0846 plakalı otomobil, Kartal Sahiline bağlantı yolu Pendik yönünde sürücüsü belli olmayan 60 HP 519 plakalı hafif ticari araca, ardından park halindeki 34 DCE 989, 34 HB 9765 ve 34 YN 7414 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevrekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının olmadığı öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.