Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.

Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan bir otel öncülüğünde İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında otelde bulunan yaklaşık 500 kayakçı, pistlerin zirvesinde toplandı.

Ellerine Türk bayraklarını alan kayakçılar, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankartla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi.

Kayakçıların zirveden inişi drone ile görüntülendi.

Kartalkaya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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