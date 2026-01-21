Kartepe\'de Otobüs Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içinde yolcuların bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu kazada ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. İçi dolu otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor. - KOCAELİ