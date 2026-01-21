Kartepe'de Otobüs Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Kartepe'de Otobüs Şarampole Yuvarlandı

21.01.2026 16:18
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var. İlk müdahale vatandaşlardan.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içinde yolcuların bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu kazada ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. İçi dolu otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3-sayfa, Kartepe, Kocaeli, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

