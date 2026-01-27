Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kartepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
27.01.2026 21:43
Kocaeli Kartepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2,85 litre metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesindeki uygulamada İ.O. ve H.E. 2,85 litre metamfetaminle yakalandı.

Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
