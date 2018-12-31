Kartepe Ketenciler Gençlik Kampı'na Yoğun İlgi

Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği üyelerini ağırladı. Derneğe bağlı Dudullu İmam Hatip Ortaokulu ve Çapa Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri iki gün boyunca doğa içinde kamp yapma imkanı buldu. Doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivitenin yanı sıra kişisel gelişim toplantıları da gerçekleştiren öğrenciler, kamp sonunda kısa bir ilçe turu yaptı. Kartepe'nin eşsiz doğası karşısında hayranlık duyduklarını belirterek kamplarını sonlandıran İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Üzülmez'e ve Kartepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

KETENCİLER GENÇLİK KAMPI GENÇLERİ BEKLİYOR

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetler ile gerçekleştirmelerine yönelik dizayn edilen Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkânı da sunuyor. Kartepe'de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen gençler kamptan ücretsiz faydalanabilirler.