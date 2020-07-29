Kartepeliler'i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramında düzenleyeceği mini mahalle konserleri ve çeşitli gösterilerle vatandaşların bayram sevincine katkı sunacak.

Kartepe Belediyesi tarafından Kurban Bayramı süresinde vatandaşların eğlenceli tatil geçirmesi amacıyla bayram programı hazırlandı. Covid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan etkinliklerde konserlerin yanı sıra animatör, palyaçolar, sahne şovları, balon gösterileri, jonklör gösterilerinin yanı sıra ücretsiz ikramlar yapılacak.

Yerel sanatçıların sahne alacağı etkinliklerde üstü açık otobüsten vatandaşlara konser verilecek.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Sarımeşe, Köseköy ve Emekevler Mahallesi'nde Muhammet Vanal, üçüncü günü Derbent, Arslanbey ve Suadiye Mahallesi'nde Doğan Aktaş, Maşukiye Mahallesi'nde Yusuf Korkmaz, dördüncü günü Acısu, Uzuntarla ve Eşme Mahallelerinde ise Onur Gürtek sahne alırken, sanatçılara Tulum Sanatçısı Hüseyin Keskinkurt eşlik edecek.

Kartepeli hemşehrilerinin bayram coşkusuna katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Zor dönemlerden geçtik, maalesef risk henüz sıfırlanmış değil. O yüzden bayramımızı sevdiklerimize sarılarak geçirmeyelim. Mutlu ve umutlu olacağız, tedbirlere uyacağız. Mini konser ve gösteri programlarımızla başta çocuklarımız olmak üzere tüm Kartepeli hemşehrilerimin yüzüne tebessüm, hanelerine neşe ve mutluluk dolsun" dedi. - KOCAELİ