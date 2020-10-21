Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü - Son Dakika

Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü

21.10.2020 10:21
Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü, System.String[]

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 oranında artış görüldü.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 oranında artış görüldü.

BKM, eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayı sonunda Türkiye'de 73,9 milyon adet kredi kartı, 181,1 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 8'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 255 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 106,4 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 88,2 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 18,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 51 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 25 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı eylül ayında 25 milyar TL'yi aştı

İnternetten kartlı ödemeler her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri haline geldi. Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar TL'yi geçti.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23'e ulaştı. Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi 60 bini geçti

İnternetten ödemelerin tüm sektörlerde hızla yaygınlaşmasıyla beraber internetten ödeme yapılabilen iş yeri sayısı da artışını sürdürdü. Birçok yeni iş yerinin internet üzerinden hizmet vermeye başladığı görülürken, eylül ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi geçen yıla göre yüzde 40 artarak 60 bini geçti.

Eylül ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 196 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor.

Market-gıda sektörünü yüzde 146 artışla elektronik eşya, yüzde 110 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 81 artışla yapı malzemeleri ve yüzde 69 artışla yemek sektörleri takip etti.

Bankalararası Kart Merkezi, Türk Lirası, Banka, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü - Son Dakika Ekonomi

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