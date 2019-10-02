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Kaş Belediyesi Ekim ayı meclisi

39 dakika önce

Kaş Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı.

Kaş Belediyesi Ekim ayı meclisi, System.String[]

Kaş Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Kaş'ı sadece turizmde değil, tarımsal alanda da tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.


Kaş Belediyesi tarafından mahallelerde farklı etkinlikler yapıldığını belirten Başkan Ulutaş, "11-12 Ekim tarihleri arasında Kasaba Mahallesi'nde 'Kapya Biber Festivali' yapılacak. Kültürel faaliyetlerin yanı sıra, tarımsal etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Kaş'ı sadece Turizmde değil, tarımsal alanda da tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.


Başkan Ulutaş mahallelere hizmetin sürdüğünü kaydederek, "Önümüzdeki bir sene içerisinde planlığımız projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Karadağ Mahallesi'nde çok amaçlı kültür salonu ve halı saha projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz, yer belirleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Kaş Merkez Çerçiler mevkisinde anaokulu projesini tamamladık, en kısa zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. Ova Mahallesi'nde seçim zamanında söz vermiş olduğumuz semt polikliniğini hayata geçiyoruz. Tarımsal faaliyette bulunan mahallelerimizde 8 kepçe ile yaklaşık 60 kilometre kanal temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.


Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşüldü. 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan, 2020 mali yılı performans, bütçe, bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, birimlerin görev ve çalışma esasları hakkındaki idari yönetmelik, muhtarlıklara ofis tahsisi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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