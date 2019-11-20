Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesinden personel alımı
Son Dakika Yaşam Kaş Belediyesinden personel alımı - Son Dakika

Kaş Belediyesinden personel alımı

6 saat önce

Kaş Belediyesi farklı kadrolardan 29 personel alacak.

Kaş Belediyesinden personel alımı, System.String[]

Kaş Belediyesi farklı kadrolardan 29 personel alacak. 3 gün sürecek mülakat heyecanı başladı.


Edinilen bilgiye göre, Kaş Belediye Başkanlığına bağlı Kaş Likya Limited Şirketi tarafından 29 personel alınacak. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 5 şoför, 5 operatör, 5 inşaat ustası, park ve bahçeler için 5 eleman alınacak. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne 4 şoför ve 5 işçi alımı yapılacak.


Süreç içerisinde başvuruları incelenen ve mülakata girmeye hak kazanan adayların sınavı başladı. Mülakatta, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, meclis üyesi Ali Bekik, Temizlik İşleri Müdürü Çisem Ünsal, Fen İşleri Müdürü Gürşah Ünal'dan oluşan komisyon üyeleri görev aldı. 183 adayın başvurduğu personel alımıyla ilgili mülakat, 18-20 Kasım tarihleri arasında üç gün süreyle devam edecek. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Likya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesinden personel alımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]