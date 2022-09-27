Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.09.2022 11:02
Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ Mahallesi'ndeki bir arazide yasa dışı olarak Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler R.Ç ve B.Ç'nin ikametlerinde yapılan arama 350 gram kubar esrar, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

R.Ç ve B.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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