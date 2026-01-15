Kaş'ta Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Kaş'ta Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kaş\'ta Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
15.01.2026 14:40
Nitelikli yağma suçundan 40 yıl cezası olan Y.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 'nitelikli yağma' suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucunda Y.A. isimli şahsın, 'nitelikli yağma' suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Y.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kaş'ta Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

